Ainda dá tempo: municípios de SC podem se inscrever no ‘Pet Levado a Sério’

Santa Catarina abriu o prazo para que municípios com até 100 mil habitantes participem do maior programa de castração de cães e gatos do país. O projeto “Pet Levado a Sério”, oferece capacitação técnica, apoio financeiro e cerca de 90 mil castrações até 2026.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de como participar deste importante programa!

