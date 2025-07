Ainda há motivos para sonhar? O panorama do Figueirense na Série C e a luta pela classificação Com 14 pontos e na 12ª colocação, Figueirense terá que fazer aproveitamento diferente do que vem sendo feito se quiser conseguir sua... ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Figueirense ainda sonha com uma classificação para a segunda fase da Série C 2025. Após o empate sem gols diante do Náutico no último domingo, a calculadora volta a assombrar a torcida e também o clube nas projeções visando uma possível vaga na próxima fase da competição, algo que não ocorreu nas duas últimas temporadas.

Para mais detalhes sobre a luta do Figueirense e as expectativas para a sequência da competição, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Rodolfo Potiguar faz golaço e Marcílio Dias vence o Barra na Série D

Brusque volta ao G-8 da Série C ao vencer o Maringá em jogo que teve bomba atirada no campo

Corretor de imóveis que liderou um dos maiores crimes urbanísticos em SC é condenado a 18 anos