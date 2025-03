Air Fryer gigante, da ND Sinergy, vence prêmio Grand Prix 2024 e se destaca no mercado da mídia Desenvolvida em parceria com o time da Bizsys, e igual ao modelo original, a Air Fryer também difundia aroma de alimentos, abria/fechava... ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 14/03/2025 - 21h25 ) twitter

O projeto super realístico “Air Fryer Gigante” foi vencedor do Grand Prix 2024 no Prêmio Colunistas, a primeira e tradicional premiação de comunicação de marketing do Brasil. O case da CALIA e Sinergy, Grupo Nd, Prepare Mídia e Bizsys para Britânia / Air Fryer venceu na categoria eletrodomésticos.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este prêmio e a inovação no mercado de mídia!

