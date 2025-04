‘Ajudava as pessoas’: mulher é assassinada a tiros no meio da rua em Joinville Vítima era conhecida por realizar trabalho social na região onde morava; saiba quem era a mulher assassinada ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 21h20 (Atualizado em 29/04/2025 - 21h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma mulher foi assassinada a tiros na noite desta segunda-feira (28) em Joinville, no Norte de Santa Catarina. O crime aconteceu no bairro Aventureiro, por volta das 20h40. A vítima foi atingida por ao menos dois disparos de arma de fogo, na rua Helena Casa Grande. De acordo com uma familiar, que preferiu não se identificar, ela voltava do trabalho no momento em que foi atacada.

Para mais detalhes sobre este crime que chocou a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Falsos agentes do Basc tentam aplicar golpes em famílias vulneráveis

Dona de floricultura encontra loja furtada e mensagem deixada chama atenção em SC

Blumenau amanhece gelada e registra a menor temperatura do ano de 2025