Ala campeão da Liga Nacional em 2022 reforça o Jaraguá Futsal Jogador estava no Sporting desde 2023 e retorna ao Brasil para reforçar o Jaraguá Futsal na temporada ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 14h07

Atual campeão da Liga Nacional, o Jaraguá Futsal se reforçou para a temporada. O Aurinegro anunciou oficialmente a contratação do ala Tatinho, de 32 anos.

Saiba mais sobre essa contratação e o impacto que Tatinho pode ter no time consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

