Alargamento de praias em SC terá novas regras após aumento de licitações, diz TCE
Tribunal abriu uma consulta pública para que prefeituras, consultores, empresas e academia possam opinar nas regras para licitações...
O TCE-SC (Tribunal de Contas de Santa Catarina) vai criar regras para o alargamento de praias. A decisão foi tomada após auditores identificarem um grande número de licitações para o engordamento da faixa de areia.
