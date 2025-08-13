Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Alargamento de praias em SC terá novas regras após aumento de licitações, diz TCE

Tribunal abriu uma consulta pública para que prefeituras, consultores, empresas e academia possam opinar nas regras para licitações...

ND Mais

ND Mais|Do R7

DCIM\100MEDIA\DJI_0029.JPG ND Mais

O TCE-SC (Tribunal de Contas de Santa Catarina) vai criar regras para o alargamento de praias. A decisão foi tomada após auditores identificarem um grande número de licitações para o engordamento da faixa de areia.

Para mais detalhes sobre as novas regras e o impacto das licitações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.