Alças na intersecção da SC-486 com a BR-101 são liberadas com Jorginho em Itajaí

Jorginho Mello (PL) e o secretário da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), Jerry Comper, liberaram, na manhã desta segunda-feira (24), mais duas alças de acesso na intersecção da SC-486, Rodovia Antônio Heil, com a BR-101, em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina. Uma terceira alça de retorno foi liberada parcialmente para o trânsito. Com estas liberações, 25 dias antes do prazo anunciado pelo governador, as obras da intersecção entre a BR-101 e a SC-486 já ultrapassaram 50% de execução e seguem em ritmo acelerado.

