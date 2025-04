Álcool gel ainda é obrigatório em Santa Catarina? Saiba como funciona a lei que exige álcool gel 70% para higienização das mãos ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 19h26 (Atualizado em 03/04/2025 - 19h26 ) twitter

Álcool gel ainda é obrigatório em Santa Catarina? Apesar do fim da pandemia de Covid-19, a obrigatoriedade do álcool gel em estabelecimentos públicos e privados segue em vigor em Santa Catarina.

