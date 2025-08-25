Alef Manga joga? Onde assistir Avaí x Amazonas ao vivo, horário e escalações Avaí está sem perder há quatro jogos e tem a chance de ficar com a mesma pontuação do quarto colocado ND Mais|Do R7 25/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 25/08/2025 - 19h38 ) twitter

Ainda sem salário, mas bem na tabela, o time do Avaí enfrenta o Amazonas nesta segunda-feira, às 21h30, na Ressacada, com algumas missões bem definidas. Mesmo que o extracampo esteja conturbado, na classificação o Leão tem ido bem e vem de quatro jogos de invencibilidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes deste confronto!

