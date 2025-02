‘Alegre e sonhadora’: quem era a jovem assassinada a tiros em apartamento em Chapecó Uma mulher de 25 anos foi morta com, pelo menos, cinco disparos em um apartamento; o principal suspeito é o ex-companheiro, que fugiu... ND Mais|Do R7 23/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 23/02/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi identificada como Samara Greiner da Silva a mulher de 25 anos que foi assassinada dentro de um apartamento na noite de sábado (22) em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima.

Para saber mais sobre este trágico caso e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Vídeo mostra árbitro validando gol do Barra e depois terminando o jogo; clube se pronuncia

FOTOS: Catarinense brilha no Baile da Vogue 2025 com figurino inspirado na Disney

Cacau Menezes: Nenhum dos generais que presidiram o governo ficou rico, tampouco ostentavam