Alerta amarelo: ciclone extratropical traz fortes chuvas para SC nesta segunda-feira Defesa Civil alerta para temporais, ventos fortes e granizo a partir desta segunda-feira (20); ciclone extratropical associado a uma... ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 21h07 (Atualizado em 20/01/2025 - 21h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A chegada de um ciclone extratropical próximo ao litoral de Santa Catarina provoca o retorno das chuvas intensas nesta segunda-feira (20). A Defesa Civil estadual emitiu alerta amarelo para temporais, rajadas de vento, granizo e possíveis alagamentos, principalmente nas áreas do litoral.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre os impactos e as recomendações da Defesa Civil.

Leia Mais em ND Mais:

Como é navio luxuoso que atraca em São Francisco do Sul e diária custa até R$ 111 mil

Conserto no trecho com cratera no Caminho dos Açores, em Florianópolis, vai demorar mais

VÍDEO: Romeno invade casa de ex, mata homem e foge após colocar fogo no imóvel em SC