Alerta amarelo: frente fria deixa SC em 'perigo potencial' para chuva intensa de até 50 mm
02/04/2025 - 10h27

Os primeiros dias de abril trarão temporais ao Sul do país com a intensificação da frente fria que atinge o Brasil. Nesta quarta-feira (2), Santa Catarina fica sob alerta amarelo do Inmet, com previsão de acumulados de até 50 mm de chuva e rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as informações sobre o alerta e os riscos esperados.

