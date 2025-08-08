Alerta amarelo: frente fria e ciclone trazem temporais e o risco de alagamentos em SC Previsão de temporais ocorre devido à combinação de um ciclone no mar com a formação de uma frente fria, que deve atingir o estado ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 22h17 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h17 ) twitter

RICARDO WOLFFENBUTTEL

A Defesa Civil emitiu um alerta amarelo para Santa Catarina, diante da previsão de temporais com raios e ventania nesta quinta-feira (7) e sexta-feira (8). Conforme a previsão do tempo, a instabilidade atinge todo o estado; porém, a chuva mais forte deve vir em pancadas isoladas.

