Alerta amarelo: frente fria e ciclone trazem temporais e o risco de alagamentos em SC

Previsão de temporais ocorre devido à combinação de um ciclone no mar com a formação de uma frente fria, que deve atingir o estado

ND Mais

ND Mais|Do R7

RICARDO WOLFFENBUTTEL

A Defesa Civil emitiu um alerta amarelo para Santa Catarina, diante da previsão de temporais com raios e ventania nesta quinta-feira (7) e sexta-feira (8). Conforme a previsão do tempo, a instabilidade atinge todo o estado; porém, a chuva mais forte deve vir em pancadas isoladas.

