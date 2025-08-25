Alerta amarelo: Santa Catarina pode ser atingida por chuvas intensas e ventos fortes Conforme o Inmet, o estado segue em alerta amarelo para fortes chuvas ao longo da segunda-feira (25); confira a previsão detalhada ND Mais|Do R7 25/08/2025 - 20h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Santa Catarina segue em alerta amarelo para chuvas intensas nas próximas horas desta segunda-feira (25). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o aviso é válido até às 10h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as previsões e recomendações de segurança.

Leia Mais em ND Mais:

Canabidiol gratuito? Pressão cresce para que governo altere regras de fornecimento à população

‘Ápice da fama’: de infância traumática a ícone, a vida de Jeisa Rossi, em Blumenau

Festival à beira-mar tem pratos finos ‘no precinho’ em SC