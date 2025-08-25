Alerta amarelo: Santa Catarina pode ser atingida por chuvas intensas e ventos fortes
Conforme o Inmet, o estado segue em alerta amarelo para fortes chuvas ao longo da segunda-feira (25); confira a previsão detalhada
Santa Catarina segue em alerta amarelo para chuvas intensas nas próximas horas desta segunda-feira (25). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o aviso é válido até às 10h.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as previsões e recomendações de segurança.
