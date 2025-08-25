Logo R7.com
Alerta amarelo: Santa Catarina pode ser atingida por chuvas intensas e ventos fortes

Conforme o Inmet, o estado segue em alerta amarelo para fortes chuvas ao longo da segunda-feira (25); confira a previsão detalhada

ND Mais|Do R7

Santa Catarina segue em alerta amarelo para chuvas intensas nas próximas horas desta segunda-feira (25). Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o aviso é válido até às 10h.

