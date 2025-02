Alerta de perigo: sensação térmica em SC pode chegar a 45°C durante onda de calor Comunicado emitido na manhã desta segunda-feira (10) vale até quarta (12) alerta para temperatura até 5°C acima da média e sensação... ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A sensação térmica em Santa Catarina pode chegar até 45°C esta segunda (10) e quarta-feira (12). Uma onda de calor fez com que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitisse um alerta laranja de perigo para a maior parte do Estado.

Saiba mais sobre essa onda de calor e suas consequências no site do nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Taxas de água e esgoto ficam mais caras em Santa Catarina em março; veja faixas de consumo

Vacina contra a dengue em Blumenau tem faixa etária ampliada a partir desta segunda-feira

VÍDEO: Debaixo de chuva na BR-376, motorista pensa rápido e escapa de tragédia