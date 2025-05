Alerta de tsunami: terremoto de magnitude 7,5 atinge sul do Chile e Argentina População que está na costa do Chile foi orientada a evacuar devido à ameaça de tsunami no sul Chile após terremoto de magnitude 7,... ND Mais|Do R7 03/05/2025 - 01h20 (Atualizado em 03/05/2025 - 01h20 ) twitter

Um terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter atingiu o extremo Sul do Chile e a Argentina por volta das 8h58 desta sexta-feira (2). É o segundo forte tremor que atinge a região nesta semana e, por isso, a população que está na costa foi orientada a evacuar devido à ameaça de tsunami no sul Chile. Segundo informações do Centro Sismológico Nacional, o epicentro foi localizado 218,1 quilômetros ao sul de Puerto Williams, na Região de Magalhães e Antártida Chilena, a uma profundidade de 10 quilômetros.

Para mais detalhes sobre este evento sísmico e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

