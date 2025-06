Alerta de ventania! Previsão do tempo marca dias de vento e chuva na região Sul de SC Semana chuvosa da continuidade a temperaturas amenas na faixa dos 13 °C a 22 °C; Defesa civil alerta para rajadas de vento de até 60... ND Mais|Do R7 15/06/2025 - 20h55 (Atualizado em 15/06/2025 - 20h55 ) twitter

A terceira semana do mês de junho, segundo a previsão do tempo, será marcada pela volta da chuva e por dias com bastante vento em Criciúma e região. Segundo informações do climatologista da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural), este domingo (15) será marcado por uma manhã chuvosa e por ventania ao longo do dia, o que manterá as temperaturas amenas, variando entre 15 °C e 22 °C.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e os alertas da Defesa Civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

