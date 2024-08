Alerta em Planaltina: Aluno Faz Professora Refém em Escola Uma professora foi mantida refém por um aluno, de 16 anos, em Planaltina, no Distrito Federal. Câmeras de segurança mostram que a... ND Mais|Do R7 22/08/2024 - 21h21 (Atualizado em 22/08/2024 - 21h21 ) ‌



Uma professora foi mantida refém por um aluno, de 16 anos, em Planaltina, no Distrito Federal. Câmeras de segurança mostram que a mulher ficou cerca de uma hora com uma faca no pescoço, mas conseguiu se desvencilhar e fugir.

