Alerta em Tubarão: focos do mosquito da dengue aumentam quase 10% em uma semana Vigilância Sanitária contabilizou 607 focos do mosquito Aedes aegypti na cidade no último relatório; prefeitura reforça alerta em Tubarão... ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 07h16 (Atualizado em 29/05/2025 - 07h16 )

As equipes dos núcleos de combate a endemias da cidade de Tubarão, do Sul de Santa Catarina, atualizaram nesta quarta-feira (28) os números relacionados à dengue. Segundo o levantamento, os registros do foco do mosquito transmissor da doença somam 52 a mais em relação aos sete dias anteriores na cidade.

