Alerta laranja: chuva intensa avança por SC e eleva risco de alagamentos no estado Previsão aponta que os volumes devem variar entre 80mm e 100mm, quase o esperado para o mês, de 140mm a 170mm ND Mais|Do R7 26/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 21h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta laranja e um amarelo para temporais e chuva volumosa ao longo desta quinta-feira (26). Conforme a previsão, os volumes devem variar entre 80mm e 100mm, quase o esperado para o mês, de 140mm a 170mm. Segundo a Defesa Civil, a forte chuva é causada pelo aprofundamento de uma área de baixa pressão e o processo de formação de uma nova frente fria no estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os riscos e as regiões afetadas.

Leia Mais em ND Mais:

Homem tenta conter carro em movimento, é atropelado e fica gravemente ferido em Chapecó

Mais de 70 famílias denunciam construtora por golpe após não receberem imóveis vendidos em SC

Assaltante armado espera retorno de funcionários e rouba mais de R$ 20 mil em Imbituba