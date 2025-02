Alerta laranja: Inmet emite aviso sobre onda de calor que deve durar dias em SC O alerta laranja para onda de calor deve iniciar às 16h deste sábado (8) ND Mais|Do R7 08/02/2025 - 16h25 (Atualizado em 08/02/2025 - 16h25 ) twitter

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja de onda de calor para diversas regiões do Sul do Brasil. O aviso foi divulgado às 11h deste sábado (8) e prevê temperaturas até 5°C acima da média, com duração de três a cinco dias. Há risco potencial à saúde devido ao calor excessivo.

