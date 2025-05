Alerta severo: tempestades começam nesta sexta e devem atingir grande parte de SC Causada por uma frente fria, a instabilidade passa pelo Rio Grande do Sul e se desloca em direção a Santa Catarina; tempestades começam... ND Mais|Do R7 09/05/2025 - 22h06 (Atualizado em 09/05/2025 - 22h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A maior parte de Santa Catarina está em alerta laranja para tempestades entre esta sexta (9) e sábado (10), informou a Defesa Civil. As regiões Oeste, Meio-Oeste, Serra e Sul do estado tem previsão para chuva intensa, vendavais, raios e granizo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o alerta e as previsões meteorológicas!

Leia Mais em ND Mais:

Obra milionária da CBF será retomada em SC após polêmica com alvará e embargo

Juntos há dois meses: mulher denuncia companheiro por cárcere e agressões em UPA de SC

Antecessor do novo papa, Leão XII foi responsável por reconhecer a Independência do Brasil