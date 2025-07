Alesc aprova aumento de salário dos professores de SC e mudanças no orçamento de 2026 A LDO define as prioridades, objetivos e regras para a execução orçamentária no ano seguinte; Alesc também aprovou o projeto que zera... ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 08h37 ) twitter

O Plenário da Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) aprovou, nesta quarta-feira (16), mais 12 dos 58 projetos de lei que integravam o pacote enviado pelo governo estadual neste mês. Na sessão de terça (15), outros 23 projetos foram aprovados. Entre os 12 projetos aprovados nesta quarta, estão a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2026 e também o reajuste do salário dos professores da rede estadual. As matérias agora seguem para sanção do governador Jorginho Mello (PL).

