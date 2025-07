Alesc promove reunião em Praia Grande para discutir o futuro do balonismo turístico Após a tragédia que matou oito pessoas, deputados se reúnem com empresários e autoridades locais para debater estratégias de segurança... ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 20h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h36 ) twitter

A comissão de Turismo da Alesc (Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina) irá promover uma reunião na cidade de Praia Grande, no Extremo Sul do estado, para discutir o futuro do turismo no balonismo, após o acidente que deixou oito pessoas mortas no dia 21 de junho. O encontro, que está programado para acontecer na próxima quarta-feira (9), contará com a presença de autoridades locais e de empresários do setor turístico.

