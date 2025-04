Alexandre de Vargas é nomeado presidente da Comissão de Segurança da 40ª Oktoberfest Blumenau Novo presidente da Comissão de Segurança da Oktoberfest Blumenau é policial civil há mais de 20 anos ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 07h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 07h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na manhã desta quinta-feira (10) o prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari, anunciou Alexandre de Vargas como o novo presidente da Comissão de Segurança da 40ª Oktoberfest Blumenau. Vargas é diretor-presidente do Samae e tem longa experiência na área de segurança pública, incluindo passagens anteriores pela própria comissão representando a Polícia Civil.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as novidades e planos para a Oktoberfest Blumenau!

Leia Mais em ND Mais:

Peixe falsificado? Linguado vendido como bacalhau é encontrado em operação do Procon em SC

Agressões sexuais: famoso diretor é condenado a pagar R$ 10 bilhões a 40 mulheres nos EUA

Valor do dólar volta a fechar em alta nesta quinta-feira (10), em meio às tensões EUA x China