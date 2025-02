Alexandro segue desaparecido no mar de Penha; buscas retornam Alexandro, de 22 anos, segue desaparecido no mar de Penha desde a tarde deste domingo (27) ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 14h48 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h48 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Penha, Litoral Norte de Santa Catarina, ainda busca por um jovem identificado como Alexandro, de 22 anos, desaparecido no mar de Penha, da praia de São Miguel por volta das 17h20 deste domingo (26).

