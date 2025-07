Alga que vira cosmético, fertilizante e comida pode ser isenta de ICMS em Santa Catarina SC é atualmente o maior produtor nacional da Kappaphycus alvarezii e proposta de isenção enviada à Alesc busca fortalecer a cadeia... ND Mais|Do R7 14/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 14/07/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma proposta que concede isenção de ICMS para alga do tipo Kappaphycus alvarezii foi enviada à Alesc (Assembleia Legislativa) pelo Governo de Santa Catarina, visando as indústrias de alimentos, cosméticos e bioinsumos. A iniciativa tem como objetivo estimular a cadeia produtiva da bioeconomia marinha, com impacto direto na geração de emprego e renda nas comunidades do litoral catarinense.

Saiba mais sobre como essa isenção pode transformar a economia local e fortalecer a bioeconomia em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Semana começa ensolarada, mas tempo deve virar em SC e cenário ‘é de atenção’; veja a previsão

VÍDEO: Baleia presa em rede de pesca é solta após dois dias e registro é de tirar o fôlego

Clube de Regatas Aldo Luz vence a 3ª etapa do Catarinense de Remo em Blumenau