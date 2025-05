Aliança inédita entre tráfico e jogo do bicho preocupa polícia e leva a 6 prisões em SC e RS Facção criminosa catarinense teria firmado acordo com bicheiros para explorar máquinas caça-níqueis em comunidades dominadas ND Mais|Do R7 08/05/2025 - 22h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 22h07 ) twitter

A Polícia Civil prendeu seis pessoas e cumpriu 11 mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (8), em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A operação visa desarticular a aliança “preocupante e inédita” entre o tráfico e jogo do bicho. Segundo a Draco (Delegacia de Repressão ao Crime Organizado), a facção criminosa PGC (Primeiro Grupo Catarinense) se aliou a contraventores do jogo do bicho e “expandiu seus tentáculos” para a exploração de máquinas caça-níqueis.

