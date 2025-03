Alimentos vencidos e em más condições são encontrados em mercados e restaurantes de SC A operação de fiscalização aconteceu em Seara e Xavantina, no Oeste de Santa Catarina, identificou graves irregularidades sanitárias... ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 28/03/2025 - 09h46 ) twitter

Os alimentos vencidos e em más condições foram encontrados em mercados e restaurantes. A operação de fiscalização aconteceu em Seara e Xavantina, no Oeste de Santa Catarina, e identificou graves irregularidades sanitárias em supermercados, açougues e restaurantes da região.

Para saber mais sobre as irregularidades e as medidas tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

