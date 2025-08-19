Alok, alta gastronomia e orquestra marcam lançamento do maior residencial SPA da América Latina Maior residencial SPA da América latina está sendo construído na Praia Brava, em Itajaí, pela Dall Empreendimentos ND Mais|Do R7 18/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 22h38 ) twitter

Neste sábado (16), uma noite memorável marcou o lançamento do mais no empreendimento de luxo da Dall Empreendimentos. A festa aconteceu na Greenvalley, em Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina. O evento contou com o show surpresa do DJ e produtor musical Alok, trazendo ainda mais energia para a celebração, ao lado da Camerata de Florianópolis, que abriu a programação cultural da noite.

Para saber mais sobre este evento incrível e o maior residencial SPA da América Latina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

