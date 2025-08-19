Alok, alta gastronomia e orquestra marcam lançamento do maior residencial SPA da América Latina
Maior residencial SPA da América latina está sendo construído na Praia Brava, em Itajaí, pela Dall Empreendimentos
Neste sábado (16), uma noite memorável marcou o lançamento do mais no empreendimento de luxo da Dall Empreendimentos. A festa aconteceu na Greenvalley, em Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina. O evento contou com o show surpresa do DJ e produtor musical Alok, trazendo ainda mais energia para a celebração, ao lado da Camerata de Florianópolis, que abriu a programação cultural da noite.
Para saber mais sobre este evento incrível e o maior residencial SPA da América Latina
