Alta dos alimentos é fator principal na avaliação da economia, dizem pesquisadores De acordo com economistas, os preços dos alimentos são o principal responsável pela percepção negativa da economia por parte da população... ND Mais|Do R7 17/05/2025 - 21h24 (Atualizado em 17/05/2025 - 21h24 )

O noticiário deste mês divulgou renda recorde, maior taxa de juros desde 2006 e inflação fora da meta. Como essas informações afetam a nossa vida? De acordo com os economistas consultados pela ND Mais, os dados ajudam a explicar a percepção da maioria dos brasileiros de piora na economia, mesmo com o rendimento de todas as fontes recorde.

Para entender melhor como a alta dos alimentos impacta a economia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

