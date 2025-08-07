Alta gastronomia: festival serve menus exclusivos por R$ 98 em 20 restaurantes de Joinville
Festival Gastronômico de Joinville chega à 26ª edição com foco na gastronomia local e valores acessíveis para o público
A 26ª edição do Festival Gastronômico de Joinville segue até o dia 24 de agosto com a participação de 20 restaurantes da cidade. Cada estabelecimento oferece menus completos e exclusivos, com entrada, prato principal e sobremesa, por valor fixo de R$ 98.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes desse festival imperdível!
