Alta periculosidade: 24 presos de SC são transferidos para MS em operação especial; veja vídeo
Oito viaturas percorreram mais de 4 mil quilômetros para efetuar a transferência dos detentos; presos estavam distribuídos em diferentes...
A Secretaria de Justiça e Reintegração Social de Santa Catarina concluiu a transferência de 24 detentos para o Mato Grosso do Sul na noite de quarta-feira (27). Entre os presos, estavam criminosos de alta periculosidade, o que exigiu uma operação complexa.
A Secretaria de Justiça e Reintegração Social de Santa Catarina concluiu a transferência de 24 detentos para o Mato Grosso do Sul na noite de quarta-feira (27). Entre os presos, estavam criminosos de alta periculosidade, o que exigiu uma operação complexa.
Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: