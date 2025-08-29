Alta periculosidade: 24 presos de SC são transferidos para MS em operação especial; veja vídeo Oito viaturas percorreram mais de 4 mil quilômetros para efetuar a transferência dos detentos; presos estavam distribuídos em diferentes... ND Mais|Do R7 29/08/2025 - 05h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 05h17 ) twitter

A Secretaria de Justiça e Reintegração Social de Santa Catarina concluiu a transferência de 24 detentos para o Mato Grosso do Sul na noite de quarta-feira (27). Entre os presos, estavam criminosos de alta periculosidade, o que exigiu uma operação complexa.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

