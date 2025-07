Alterações no trânsito: pontes de Florianópolis terão faixas fechadas neste domingo (27) Corrida rústica Safety Run ocorre das 4h às 9h da manhã; centro da cidade também terá alterações no trânsito no sábado (26) devido... ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 08h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 08h37 ) twitter

As regiões central e continental de Florianópolis vão passar por alterações no trânsito neste final de semana, entre o sábado (26) e o domingo (27). A feira “Viva a Cidade” e a corrida Safety Run promovem as mudanças no tráfego. Para a logística dos eventos, está previsto que a Guarda Municipal de Florianópolis e a Polícia Militar Rodoviária estejam nos locais, orientando os motoristas sobre as mudanças nas vias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as alterações no trânsito!

