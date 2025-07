Aluguel dispara em bairro continental de Florianópolis e lidera ranking na capital Índice avaliou mais de 4,8 mil anúncios online em junho para o levantamento do preço do aluguel ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 22h38 (Atualizado em 16/07/2025 - 22h38 ) twitter

O aluguel para morar no bairro Coqueiros, na região continental de Florianópolis, ficou 26,4% mais caro no último ano, segundo o índice FipeZap+ divulgado na terça-feira (15). Conforme a pesquisa, o custo mensal do aluguel na região é de R$ 52,80/m².

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre os aluguéis em Florianópolis!

