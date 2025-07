Aluguel pesa no bolso e SC atinge maior inadimplência em quase 2 anos, aponta levantamento Em junho, estado apresentou a maior taxa de inadimplência de aluguel dos últimos 20 meses; levantamento considera boletos com mais... ND Mais|Do R7 30/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 11h58 ) twitter

O preço de locação dos imóveis está sendo um desafio para os catarinenses. Em junho deste ano, o estado apresentou a maior taxa de inadimplência de aluguel dos últimos 20 meses, com 3,3% dos contratos em atraso. Os dados são do Índice de Inadimplência Locatícia elaborado pela Superlógica, empresa de tecnologia focada no mercado condominial e imobiliário.

Para entender melhor essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

