Alumínio, fios e silêncio: choque elétrico durante trabalho mata músico de 30 anos em SC
Um choque elétrico matou um homem de 30 anos, em Campos Novos, no Meio-Oeste do estado; ele dividia a rotina com a música
Um trabalhador de 30 anos, identificado como Ivandro Prado da Silva, morreu após sofrer um choque elétrico enquanto prestava serviços em um apartamento no terceiro andar de um prédio em Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (27).
Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
