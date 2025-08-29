Alumínio, fios e silêncio: choque elétrico durante trabalho mata músico de 30 anos em SC Um choque elétrico matou um homem de 30 anos, em Campos Novos, no Meio-Oeste do estado; ele dividia a rotina com a música ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 28/08/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um trabalhador de 30 anos, identificado como Ivandro Prado da Silva, morreu após sofrer um choque elétrico enquanto prestava serviços em um apartamento no terceiro andar de um prédio em Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira (27).

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Adolescentes estão por trás de série de roubos a residências em SC

Bilionárias da mesma família de SC estão entre as mulheres mais ricas do Brasil

Com depoimento da mãe a portas fechadas, inicia júri de filho que matou o próprio pai em SC