Alunas de SC que perderam mães para o câncer desenvolvem site para a Rede Feminina

Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas, no Planalto Norte de Santa Catarina, comemorou 40 anos com um presente: no último mês, a importante entidade ganhou um site pelo qual pode contar sua história e divulgar informações de saúde para a comunidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

