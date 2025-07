Aluno com patrimônio familiar de R$ 855 milhões recebia bolsa do Universidade Gratuita em SC Levantamento do TCE-SC mostra que 19 alunos bolsistas possuem patrimônio acima de R$ 200 milhões; SED diz que vai analisar dados e... ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cristiano Andujar/Cristiano Andujar

Um relatório do TCE-SC (Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina) aponta que mais de 1.200 estudantes milionários foram beneficiados pelo programa Universidade Gratuita e pelo Fumdesc, sendo 19 acima de R$ 200 milhões em bens. Dentre eles, está um estudante com patrimônio familiar de R$ 855 milhões, além de outros 18 alunos em patamar financeiro semelhante. O documento foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do órgão e repassado às autoridades que investigam indícios de fraude na educação superior.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Falta de equipamento paralisa cirurgias de catarata em hospitais da Grande Florianópolis

Família acusa negligência em caso de dentista morto em cela e MP pede investigação de ‘omissão’

Pronampe SC é reativado com créditos de R$ 20 mil a R$ 150 mil para micro e pequenos negócios