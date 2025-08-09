Aluno é agredido em escola e fratura o nariz em Itajaí Aluno de 16 anos disse ter sido agredido por cinco colegas antes da aula começar em uma escola de Itajaí ND Mais|Do R7 09/08/2025 - 05h17 (Atualizado em 09/08/2025 - 05h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A mãe de um adolescente de 16 anos denuncia um caso de agressão que teria ocorrido do Centro Educacional Cordeiros, em Itajaí, na última terça-feira (5). O menino acabou fraturando o nariz e teve que passar por um procedimento cirúrgico. No Boletim de ocorrência, ele relata que estuda na unidade há poucos dias e que foi agredido por cinco colegas. A mãe, que não será identificada, explica que o filho estuda no período noturno, já que trabalha durante o dia, e foi surpreendido logo no início da aula.

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Casarão centenário abre as portas para comemorar aniversário de artista de Blumenau

Caça a asteroides com apoio da Nasa: projeto da UFSC abre inscrições para novas participantes

Foragido que se passava pelo irmão é preso após fuga inusitada em Balneário Camboriú