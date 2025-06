Aluno engasga com bala durante aula e é salvo por professor em SC Adolescente de 16 anos se engasgou e foi salvo por professor que aplicou manobra de Heimlich em Papanduva ND Mais|Do R7 10/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 10/06/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um adolescente de 16 anos se engasgou com uma bala enquanto assistia à aula de Ciências, na tarde desta segunda-feira (9), em Papanduva, no Planalto Norte catarinense. O caso aconteceu na Escola de Educação Básica Alinor Vieira Corte. Ao perceber o engasgo do aluno, o professor responsável agiu de forma imediata e começou a realizar a manobra de Heimlich, técnica usada para desobstruir as vias aéreas.

Para saber mais sobre esse incidente e a ação heroica do professor, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Caso dos respiradores: ação prescreve e livra acusados por desvio milionário na pandemia em SC

Relatora da CPI das Apostas: ‘não conseguimos apurar os crimes necessários’

Mandioca de 21kg surpreende casal de agricultores em cidade de SC