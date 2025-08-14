Alunos passam mal após comer bolo em escola e causas são investigadas na Grande Florianópolis
Alimento teria sido levado por um dos estudantes da E.E.B Pref. Avelino Müller nesta quarta-feira (13)
Ao menos oito alunos passam mal em escola de Biguaçu, na Grande Florianópolis, e situação vira caso de polícia nesta quarta-feira (13). Conforme apurado pelo ND Mais, a situação teria acontecido depois que os estudantes comeram um bolo levado por uma das crianças.
Para mais detalhes sobre este incidente e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
