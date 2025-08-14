Alunos passam mal após comer bolo em escola e causas são investigadas na Grande Florianópolis Alimento teria sido levado por um dos estudantes da E.E.B Pref. Avelino Müller nesta quarta-feira (13) ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 07h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Ao menos oito alunos passam mal em escola de Biguaçu, na Grande Florianópolis, e situação vira caso de polícia nesta quarta-feira (13). Conforme apurado pelo ND Mais, a situação teria acontecido depois que os estudantes comeram um bolo levado por uma das crianças.

Para mais detalhes sobre este incidente e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Ressacada terá atividades para a família e entrada gratuita para os jogos da base do Avaí

VÍDEO: Operação desmonta empresas de turismo ilegal na Ilha do Campeche

Acima da inflação: água e esgoto devem ficar 8,52% mais caros em Itajaí