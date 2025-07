Amandah Amâncio lança ‘Deixo Pra Você’, single autoral cheio de ritmos e versatilidade Amandah Amâncio inaugura fase criativa, explorando a MPB contemporânea com influências de reggae e pop romântico ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 06h17 (Atualizado em 12/07/2025 - 06h17 ) twitter

A cantora e compositora catarinense Amandah Amâncio apresenta seu single autoral, “Deixo Pra Você”, que chega às plataformas de streaming no dia 18 de Julho, às 0h. No mesmo dia, às 12h, o clipe oficial será lançado no canal da artista no YouTube.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa nova fase da artista!

