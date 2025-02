‘Amar é um ato de coragem’: jovem de SC é surpreendida com declaração romântica em voo Casal que namorava à distância, agora, inicia a vida juntos em Minas Gerais ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 19h47 (Atualizado em 30/01/2025 - 19h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradora de Tubarão, no Sul de Santa Catarina, a jovem Amanda Pavanate, que mantinha um relacionamento à distância, foi surpreendida pelo namorado, Thalys Sanchez, durante uma viagem de avião, tudo isso com ajuda do piloto. A estudante estava viajando de mudança para Minas Gerais, estado natal do companheiro, quando recebeu a declaração romântica em voo.

Não perca a chance de se emocionar com essa história de amor! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Balneário Camboriú terá torre giratória com mais de 50 metros de altura

VÍDEO: Marido revela última mensagem da esposa antes do acidente de avião que matou 67 pessoas

Mauro de Nadal detalha valores que Alesc vai devolver ao governo e emendas regionais