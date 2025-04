Amazonas x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo com imagens Avaí tenta a segunda vitória seguida na competição sob o comando de Jair Ventura; Leão da Ilha quer seguir de olho no G-4 ND Mais|Do R7 21/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 21/04/2025 - 21h45 ) twitter

O Avaí entra em campo às 18h desta segunda-feira (21) diante do Amazonas, na Arena da Amazônia buscando manter a invencibilidade na Série B. Após três rodadas, a equipe comandada pelo técnico Jair Ventura soma cinco pontos na tabela de classificação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o jogo e as escalações!

