Ameaça de morte e dedos esfaqueados: briga entre irmãos quase acaba em tragédia em SC Caso ocorreu em Araranguá, com ameaça de morte e ato violento entre irmãos que brigavam pela herança da família ND Mais|Do R7 04/05/2025 - 04h59 (Atualizado em 04/05/2025 - 04h59 )

Na última sexta-feira (2), uma briga entre irmãos pela herança da família mobilizou as equipes da Polícia Militar de Santa Catarina. O caso ocorreu no bairro Coloninha, em Araranguá, sul do estado. Quando a Polícia Militar chegou ao local, eles encontraram uma senhora, de 61 anos, que relatou ser dona de uma casa deixada de herança pela mãe, mas que agora estava sendo utilizada pelo irmão que, segundo ela, é usuário de drogas.

