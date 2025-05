Ameaça econômica causada pela gripe aviária faz governador de SC acionar embaixadora nos EUA Jorginho Mello mostrou preocupação sobre exportações após confirmação de gripe aviária no RS ND Mais|Do R7 18/05/2025 - 06h02 (Atualizado em 18/05/2025 - 06h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Durante a missão oficial a Washington, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), apresentou à embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Viotti, sua preocupação com os reflexos de um foco de gripe aviária confirmado no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (16). A preocupação do governador diz respeito, sobretudo, às exportações nacionais de proteína animal — especialmente de aves, uma vez que o registro do caso levou mais de 30 países a suspender temporariamente as compras do produto brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa situação preocupante.

Leia Mais em ND Mais:

Ciclones e massas de ar polar: sequência de frentes frias avança sobre SC até o fim de maio

Turista britânico fica preso por mais de 3 horas em buraco na praia de Copacabana

Pássaro ‘topetudo’ chega a SC e vira nova estrela de parque