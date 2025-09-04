Americano que tentou recriar ‘Largados e Pelados’ com filho em SC pode responder criminalmente
Pai e filho estrangeiros foram encontrados com vida em área de mata em Balneário Camboriú após cinco dias desaparecidos
O homem americano, 48 anos, que sumiu por cinco dias com o filho nicaraguense, 13 anos, em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, poderá responder pelo crime de expor a perigo a vida ou a saúde de outrem, tipificado no Artigo 132 do Código Penal brasileiro.
