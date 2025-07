‘Amigo e trabalhador’: quem era o motoboy JP, jovem que morreu após bater em poste em Joinville Juan Pablo da Rosa, mais conhecido como o motoboy JP, estava trabalhando, quando perdeu o controle da moto e bateu contra poste ND Mais|Do R7 21/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 21/07/2025 - 23h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O motoboy Juan Pablo da Rosa, de 22 anos, também conhecido como JP, foi identificado como o jovem que morreu na madrugada desse domingo (20), em Joinville. Ele estava trabalhando, quando perdeu o controle da moto logo após descer uma ponte, na rua Minas Gerais, no bairro Morro do Meio, e colidir violentamente contra um poste.

Para saber mais sobre a história de JP e as homenagens de amigos e familiares, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

JEC Futsal x Blumenau pela Liga Nacional: onde assistir e horário

Criminosos usam maçarico para arrombar caixa eletrônico na Grande Florianópolis

‘Estou sem chão’: identificados jovens que morreram em trágico acidente na BR-101 em Sangão