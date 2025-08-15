Amizade abalada: discussão em Navegantes acaba com tiro no rosto Após dar tiro no rosto do amigo, suspeito ainda o levou ao hospital ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 07h17 (Atualizado em 15/08/2025 - 07h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma discussão entre amigos quase acabou de forma trágica em Navegantes, no Litoral Norte catarinense, no início da noite desta quarta-feira (13). Durante um desentendimento, um homem acabou atirando no rosto de outro com uma arma de pressão calibre .25.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Mulher sofre queda de 5 metros durante prática de rapel em ponto turístico de SC

TRE nega recurso e mantém mandato de vereador do PL autodeclarado pardo na Grande Florianópolis

Homem é assassinado com diversas facadas em Itajaí e vizinhos são abordados após o crime