Amizade abalada: discussão em Navegantes acaba com tiro no rosto

Após dar tiro no rosto do amigo, suspeito ainda o levou ao hospital

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma discussão entre amigos quase acabou de forma trágica em Navegantes, no Litoral Norte catarinense, no início da noite desta quarta-feira (13). Durante um desentendimento, um homem acabou atirando no rosto de outro com uma arma de pressão calibre .25.

